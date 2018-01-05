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У МВС пояснили, які зміни до ПДР вже діють, а які ще ні

П'ятниця, 5 січня 2018, 08:32
У МВС пояснили, які зміни до ПДР вже діють, а які ще ні

Зміни до законодавства, спрямовані на боротьбу з порушеннями ПДР, які схвалив Кабмін, з 1 січня не всі вступили в дію.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, з 1 січня діють обмеження швидкості руху в населених пунктах до 50 км/год, а також новий Порядок видачі посвідчення водія

 
Інфографіка МВС

Відтепер, перше посвідчення водія у сервісних центрах МВС видаватиметься на 2 роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом 2 років з дня його видачі особою не було вчинено 3 і більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

"Якщо таких порушень було не більше двох, або взагалі не було — громадянин обмінює тимчасове посвідчення на постійне", - йдеться в повідомленні.

Водночас нова система штрафів ще не почала діяти, оскільки, як пояснили у МВС, для цього Верховна Рада повинна внести відповідні зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення.

Як відомо, МВС пропонує установити штраф 3400 гривень (зараз штраф за це правопорушення 510 гривень) за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більше, ніж на 50 км/год.

За залишення місця ДТП пропонується встановити штраф 3400 гривень та передбачити можливість позбавлення  права керування транспортним засобом на строк до 6 місяців.

У 20 разів пропонується збільшити розмір штрафу за управління транспортом без права керування – він становитиме 10 тисяч 200 гривень, а за повторне порушення – 40 тисяч 800 гривень.

Особи, позбавлені права керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі 20 тисяч 400 гривень, а за повторне вчинення цього порушення протягом року – 40 тисяч 800 гривень. 

 
Інфографіка МВС

Як відомо, Кабмін своєю постановою з 1 січня 2018 року знизив дозволену швидкість руху у населених пунктах з 60 до 50 км/год.

За словами начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, обмеження швидкості до 50 км/год буде встановлене не на всіх ділянках міст та селищ.

Теми: автозаконодавствотранспорт
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