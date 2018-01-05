Держбюджет-2018: Рада збільшила фінансування НАБУ, НАЗКА, ГПУ і свого апарату

Державний бюджет на 2018 рік передбачає виділення 857 мільйонів гривень Національному антикорупційному бюро, що на 10,8% більше, ніж в 2017 році.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на текст закону "Про державний бюджет України на 2018 рік".

Згідно з бюджетом, Національному агентству з запобігання корупції в 2018 році виділяється 683,5 мільйона гривень, що на 13% більше, ніж в 2017 році.

Із загальної суми, передбаченої для НАЗКА, на фінансування статутної діяльності політичних партій передбачено 513,7 мільйона гривень.

Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, в 2018 році виділять 253 мільйони гривень, що в 5 разів більше в порівнянні з 2017 роком.

На діяльність Державного бюро розслідувань передбачено 651,6 мільйона гривень, Ради національної безпеки і оборони – 156,4 мільйона гривень.

Держбюджет-2018 передбачає збільшення фінансування Мін'юсту на 32,3% в порівнянні з 2017 роком – до 12,7 мільярда гривень, Міністерства інформаційної політики – на 229%, до 862 мільйонів гривень.

Зокрема на керівництво та управління у сфері юстиції передбачено 4,1 мільярда гривень; виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби – 5,46 мільярда гривень; на забезпечення діяльності органів пробації – 565 мільйонів гривень; платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України, - 804 мільйони гривень.

З коштів на Мінінформполітики на виробництво і трансляцію телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробку та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансову підтримку системи державного іномовлення України передбачено 483,2 мільйона гривень, на заходи в сфері захисту національного інформаційного простору – 362,5 мільйона гривень.

Як повідомляє ZN.UA, на фінансування Генпрокуратури виділяється 7 мільярдів 162 мільйони гривень, що на 23% більше, ніж в 2017 році.

Зокрема на зарплату співробітників ГПУ виділяється 5 мільярдів 198 мільйонів гривень, що на 25% більше, ніж в 2017 році.

На фінансування Апарату Верховної Ради виділяється 1 мільярд 724 мільйони гривень, що на 40% більше, ніж в 2017 році.

Як відомо, 7 грудня Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2018 рік.

30 грудня закон про державний бюджет на 2018 рік підписав президент Петро Порошенко.