Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко підписав закон про бюджет на 2018 рік

Субота, 30 грудня 2017, 10:51
Порошенко підписав закон про бюджет на 2018 рік

Президент Петро Порошенко підписав закон про державний бюджет на 2018 рік.

Про це повідомили на його сайті.

"Президент Петро Порошенко підписав закон України №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік", прийнятий Верховною Радою 7 грудня", - йдеться у повідомленні.

Закон набере чинності з 1 січня 2018 року.

Як відомо, 7 грудня Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2018 рік.

У доопрацьованому законопроекті порівняно із проектом, поданим на перше читання, доходи збільшено на 36,57 млрд гривень (або на 4,2%), у тому числі за загальним фондом - на 28,172 млрд гривень та за спеціальним фондом - на 8,4 млрд гривень.

Видатки збільшено на 40,5 млрд гривень (або на 4,3%), у т.ч. за загальним фондом - на 28,17 млрд гривень та за спеціальним фондом - на 12,33 млрд гривень.

Дефіцит держбюджету збільшено на 3,9 млрд грн, покриття якого передбачено спецконфіскацією. Загалом від спецконфіскації закладено 4,7 млрд гривень надходжень.

Дохідна частина бюджету становитиме 913,613 млрд гривень, що на 18,5% більше, ніж доходи держбюджету 2017 року (770,967 млрд гривень).

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкобюджет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: