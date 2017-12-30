Порошенко підписав закон про бюджет на 2018 рік

Президент Петро Порошенко підписав закон про державний бюджет на 2018 рік.

Про це повідомили на його сайті.

"Президент Петро Порошенко підписав закон України №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік", прийнятий Верховною Радою 7 грудня", - йдеться у повідомленні.

Закон набере чинності з 1 січня 2018 року.

Як відомо, 7 грудня Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2018 рік.

У доопрацьованому законопроекті порівняно із проектом, поданим на перше читання, доходи збільшено на 36,57 млрд гривень (або на 4,2%), у тому числі за загальним фондом - на 28,172 млрд гривень та за спеціальним фондом - на 8,4 млрд гривень.

Видатки збільшено на 40,5 млрд гривень (або на 4,3%), у т.ч. за загальним фондом - на 28,17 млрд гривень та за спеціальним фондом - на 12,33 млрд гривень.

Дефіцит держбюджету збільшено на 3,9 млрд грн, покриття якого передбачено спецконфіскацією. Загалом від спецконфіскації закладено 4,7 млрд гривень надходжень.

Дохідна частина бюджету становитиме 913,613 млрд гривень, що на 18,5% більше, ніж доходи держбюджету 2017 року (770,967 млрд гривень).

Українська правда