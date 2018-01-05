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Поліція частково відтворила маршрут Ноздровської перед вбивством

П'ятниця, 5 січня 2018, 18:10
Поліція частково відтворила маршрут Ноздровської перед вбивством

Поліції вдалося відтворити маршрут активістки, юристки Ірини Ноздровської до моменту вбивства: від її роботи в Києві – і до місця виявлення тіла.

Про це 5 січня повідомив перший заступник Голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін, передає прес-служба відомства.

"Використовуючи технічні можливості, було відстежено її пересування та приблизний час смерті", – йдеться в повідомленні.

За словами Аброськіна, правоохоронці розглядають усі зв'язки загиблої, в поле зору потрапляють сотні людей, з якими вона була знайома.  

"Первинний етап, про який ми можемо повідомити громадськість, активно відпрацьовується. Зокрема, це огляд місця події, відпрацювання населених пунктів, розташованих поряд з місцем події", – сказав Аброськін.

Перший заступник Голови Нацполіції зазначив також, що триває зняття та відпрацювання інформації з камер зовнішнього спостереження.

Шлях пересування загиблої, за даними правоохоронців, зафіксували понад 30 камер відеоспостереження, і поліція наразі отримала доступ не до всіх.

"Ці камери не є державною власністю, тому доступ до кожної з них – тільки за рішенням суду", – повідомив Аброськін.

Він додав, що остаточний висновок буде зроблено по закінченню комплексної експертизи.

Водночас перший заступник Голови Нацполіції повідомив, що перевіряються різні версії скоєння злочину.

Зокрема, і версія причетності до вбивства Дмитра Россошанського, який збив на смерть сестру потерпілої.

"Ми припускаємо, що Ірина все-таки доїхала додому. Там її могли очікувати, або ж вона їхала разом з вбивцею", – додав В’ячеслав Аброськін.

Як відомо, 1 січня у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої поліція оголосила 30 грудня.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.

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Активісти повідомили, що тіло Ноздровської знайшли в річці, навпроти будинку дядька Россошанського, який у 2015 році очолював Вишгородський районний суд.

В Нацполіції заявили, що спеціальний координаційний штаб у справі Ноздровської засідатиме щодня.

Українська правда

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Теми: вбивствоКиївська областьполіція
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