Трамп відповів на критику розумових здібностей: назвав себе генієм

Президент США Дональд Трамп відповів на критику своїх розумових здібностей і темпераменту, назвавши себе "генієм".

Про це Трамп заявив 6 січня у серії твіттів, говорячи про книгу Майкла Вулффа.

Трамп заявив, що автор - "повний невдаха, який писав оповідання, щоб продати цю дійсно нудну і неправдиву книгу".

"Насправді, протягом всього мого життя мої два найбільших активи - розумова стабільність і справжній розум", - заявив Трамп.

"Я пройшов шлях від дуже успішного бізнесмена, топ-зірки ТБ, до президента США - з першої спроби. Думаю, це можна назвати не просто "розум", але "геній", і дуже стабільний геній", - заявив Трамп.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

Як відомо, книга журналіста Майкла Вулффа "Вогонь та шал: у Білому домі Дональда Трампа" стала лідером продажів офлайн та онлайн-книгарень.

У книзі Вулфф описує інтриги і хаос в адміністрації Трампа на основі 200 інтерв’ю.

Автор книги стверджує, що був у Білому Домі і спілкувався з Трампом та десятками політиків та урядовців під час його першого року на посту президента США.

У книзі також розповідається, як друзі і члени сім’ї Трампа його критикували. Автор публікації розповідає, як медіамагнат Руперт Мердок назвав президента США "*** ідіотом" після того, як закінчив з ним телефонну розмову.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив у свою чергу в інтерв'ю CNN, що ніколи не ставив під сумнів розумову придатність Трампа.

Тіллерсон також спростував звинувачення, оприлюднені у книзі, що Трампу не вистачає уваги і він не може зосередитися на зустрічах з іноземними лідерами, іноді залишаючи їх на ранній стадії.

Українська правда