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Трамп відповів на критику розумових здібностей: назвав себе генієм

Субота, 6 січня 2018, 15:11
Трамп відповів на критику розумових здібностей: назвав себе генієм

Президент США Дональд Трамп відповів на критику своїх розумових здібностей і темпераменту, назвавши себе "генієм".

Про це Трамп заявив 6 січня у серії твіттів, говорячи про книгу Майкла Вулффа.

Трамп заявив, що автор - "повний невдаха, який писав оповідання, щоб продати цю дійсно нудну і неправдиву книгу".

"Насправді, протягом всього мого життя мої два найбільших активи - розумова стабільність і справжній розум", - заявив Трамп.

"Я пройшов шлях від дуже успішного бізнесмена, топ-зірки ТБ, до президента США - з першої спроби. Думаю, це можна назвати не просто "розум", але "геній", і дуже стабільний геній", - заявив Трамп.

Як відомо, книга журналіста Майкла Вулффа "Вогонь та шал: у Білому домі Дональда Трампа" стала лідером продажів офлайн та онлайн-книгарень.

У книзі Вулфф описує інтриги і хаос в адміністрації Трампа на основі 200 інтерв’ю.

Автор книги стверджує, що був у Білому Домі і спілкувався з Трампом та десятками політиків та урядовців під час його першого року на посту президента США. 

У книзі також розповідається, як друзі і члени сім’ї Трампа його критикували. Автор публікації розповідає, як медіамагнат Руперт Мердок назвав президента США "*** ідіотом" після того, як закінчив з ним телефонну розмову.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив у свою чергу в інтерв'ю CNN, що ніколи не ставив під сумнів розумову придатність Трампа

Тіллерсон також спростував звинувачення, оприлюднені у книзі, що Трампу не вистачає уваги і він не може зосередитися на зустрічах з іноземними лідерами, іноді залишаючи їх на ранній стадії.

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАпрезидент
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