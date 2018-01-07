На Донбасі за рік розмінували майже 26 тисяч гектарів

У 2017 році вибухотехніки провели розмінування у Донецькій та Луганській областях на площі майже 26 тисяч гектарів, знешкодивши близько 326 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Станом на 1 січня групи розмінування Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснювали заходи з розмінування на території майже 26 тисяч гектарів. Вдалося знешкодити і знищити близько 326 тисяч вибухонебезпечних предметів", - йдеться у заяві.

"За цей період очищено понад 1100 кілометрів доріг та майже 18 кілометрів залізничних колій. Загалом фахівці перевірили 106 об'єктів", - підкреслили в Міністерстві оборони.

"До робіт залучалися також неурядові організації, які впродовж минулого року брали участь у роботах з розмінування на 47 ділянках загальною площею 640 гектарів. Завдяки такій допомозі очищено понад 130 гектарів території і виявлено 528 вибухонебезпечних предметів", - додали у прес-службі.

Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за 2017 рік зафіксувала на Донбасі понад 400 тисяч випадків порушення режиму припинення вогню, від яких загинуло 85 осіб.