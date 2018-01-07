Кім Чен Ин знову наголосив на необхідності покращення міжкорейських відносин

Лідер КНДР Кім Чен Ин розпорядився створити необхідні умови для поліпшення відносин з Південною Кореєю.

Про це повідомило агентство KCNA.

"Нашій країні потрібно рішуче дотримуватися політики, яка дала б змогу здійснити прорив в об’єднанні з Південною Кореєю. Не варто ворушити минуле і згадувати про взаємини з Сеулом. Замість цього слід покращувати зв'язки між Північчю і Півднем", - наголосив Кім Чен Ин.

"Настав час об'єднати зусилля корейського народу, щоб припинити нарощування напруженості на Корейському півострові. Йдеться про примирення нації та її добровільне об'єднання", - підкреслив він.

Раніше Кім Чен Ин оголосив про намір направити делегацію КНДР на Олімпійські ігри.

Він заявив про необхідність для Північної і Південної Кореї вирішити проблеми між собою "без сторонньої допомоги".

Після цього КНДР прийняла пропозицію Сеула провести переговори на високому рівні найближчого тижня.

Як відомо, Північна Корея заявила про намір взяти участь у зимових Олімпійських іграх у південнокорейському Пхенчхані.