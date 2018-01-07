Біля Китаю зіткнулися два судна, 32 людини зникли
Неділя, 7 січня 2018, 07:30
Поблизу східного узбережжя Китаю зіткнулися два судна, 32 члени екіпажу зникли.
Про це повідомляє міністр транспорту Китаю, передає телеканал "CGTN".
Панамський нафтовий танкер і вантажний корабель Гонконгу зіткнулися приблизно в 160 морських милях (296 км) від східного узбережжя Китаю.
Після зіткнення виникла пожежа на вантажному судні: 32 члени екіпажу залишаються зниклими. Серед них 30 іранців та 2 бенгальців.
Окрім того, врятований 21 моряк з китайського судна.
Наразі триває пошуково-рятувальна операція.
Українська правда