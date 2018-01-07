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Біля Китаю зіткнулися два судна, 32 людини зникли

Неділя, 7 січня 2018, 07:30
Біля Китаю зіткнулися два судна, 32 людини зникли
CGTN

Поблизу східного узбережжя Китаю зіткнулися два судна, 32 члени екіпажу зникли.

Про це повідомляє міністр транспорту Китаю, передає телеканал "CGTN".

Панамський нафтовий танкер і вантажний корабель Гонконгу зіткнулися приблизно в 160 морських милях (296 км) від східного узбережжя Китаю.

Після зіткнення виникла пожежа на вантажному судні: 32 члени екіпажу залишаються зниклими. Серед них 30 іранців та 2 бенгальців.

Окрім того, врятований 21 моряк з китайського судна.

Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Українська правда

Теми: Китайаварія
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