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Екс-"міністра" анексованого Криму заарештували на місяць

Понеділок, 8 січня 2018, 13:35
Екс-міністра анексованого Криму заарештували на місяць

Екс-"міністру" анексованого Криму Петру Михальчевському, якого підозрюють у державній зраді, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 1 місяць.

Про це 8 січня УП повідомила прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик. 

За даними "Крим.Реалії", під час судового засідання представники прокуратури АР Крим наполягали на арешті Михальчевського на 60 діб. 

"Робота Михальчевського у російському уряді Криму є діяльністю, спрямованою на підрив територіальної цілісності України. Зокрема, у наданих прокуратурою показах свідків стверджується, що Михальчевський сприяв організації "референдуму" щодо приєднання Криму до Росії", - йдеться у повідомленні.

Адвокати підозрюваного у держзраді Михальчевського наполягали на тому, що їх підзахисний не має утримуватися під вартою, оскільки не має наміру ховатися і хоче "через суд відновити своє добре ім'я, довести, що ніяк не шкодив Україні".

Сам Михальчевський винним себе не визнає.

Як відомо,  СБУ виявила у Києві екс-"міністра охорони здоров'я" анексованого Криму Петра Михальчевського і провела обшук у його помешканні.

Прокуратура АК Крим підготувала для Михальчевського повідомлення про підозру у держзраді. Вирішувалося питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Михальчевському інкримінується ст. 111 КК України, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

За даними прокуратури АР Крим, "екс-міністру" було повідомлено, що він не має права залишати межі України, у разі спроби це зробити він буде затриманий.

Михальчевський був "міністром охорони здоров'я Криму" з березня до червня 2014 року після анексії Криму Росією.

Згодом окупаційна влада звинуватила його в участі у корупційних схемах, після чого Михальчевський написав заяву про відставку за власним бажанням.

Українська правда 

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Теми: Криманексіясуд
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