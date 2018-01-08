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Полк "Азов" уже має американську зброю – у США пообіцяли оприлюднити докази

Понеділок, 8 січня 2018, 23:30
Полк Азов уже має американську зброю – у США пообіцяли оприлюднити докази

Дослідницький проект BellingCat анонсував статтю про наявність у полку "Азов" зброї американського виробництва.

Про це у Twitter написав провідний дослідник проекту BellingCat з питань Східної Європи та Євразії Арік Толер. 

"Чимало шуму здійняли навколо офіційної згоди уряду США на продаж протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" Україні, але на лінії фронту на Донбасі батальйон "Азов" вже має виготовлене у США летальне озброєння. Стежте за новим примірником нашого #",  повідомив Толер.

Він також зазначив, що у статті може йтися про гранатомети американського виробництва.

У грудні 2017 року BellingCat опублікував інтерактивну карту обстрілів із Росії по території України влітку 2014 року попри те, що Москва заперечує свою участь у війні на Донбасі.

Як відомо, раніше у Держдепі США заявили, що нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

Зброя буде надана для боротьби з підтримуваними Росією сепаратистами в східній частині країни.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу протитанкових ракет Україні.

Як зазначає американський телеканал ABC News з посиланням на співрозмовника в Держдепі, загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн ​​доларів. Він буде включати 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Раніше повідомлялось, що Державний департамент схвалив комерційну ліцензію, що дозволяє експорт снайперських систем Model M107A1, боєприпасів і пов'язаних з ними комплектуючих і аксесуарів в Україні на суму 41,5 млн. дол. США.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков встиг пригрозити кровопролиттям на Донбасі у разі поставки летальної зброї з США до України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Азов ДонбасзброяСША
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