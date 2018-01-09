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Адвокати Трампа розглядають можливість його допиту спецпрокурором по "справі РФ"

Вівторок, 9 січня 2018, 00:05

Юристи президента США Дональда Трампа розглядають можливість його допиту спецпрокурором ФБР Робертом Мюллером у рамках розслідування втручання РФ в американські президентські вибори в 2016 році.

Про це  повідомляє телеканал NBC.News з посиланням на джерела.

За інформацією телеканалу, адвокати Трампа та представники ФБР обговорюють, в якому форматі може бути проведений допит, його тривалість і місце.

NBC.News також зазначає, що вони намагаються знайти компроміс, який дозволить президенту США уникнути допиту. 

Раніше радник Білого дому з питань національної безпеки Герберт Макмастер заявив, що Трамп знає про втручання Росії у вибори в США.

Як відомо, американські спецслужби переконані, що російська влада стоїть за спробами вплинути на результат виборів 2016 року у США. У кількох країнах Європи також дійшли висновку, що Росія намагалася втрутитися у вибори, зокрема, у Франції, Іспанії та під час голосування щодо Brexit у Великій Британії.

В кінці грудня 2017 року в інтерв’ю New York Times президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на справедливість щодо нього з боку спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії в президентську кампанію США в 2016 році.

Він повторив, що змови між його передвиборчою кампанією і РФ не було і розслідування можливого втручання Росії в американські вибори змушує США "погано виглядати" перед світом.

Президент регулярно критикував Мюллера через заяви про втручання Росії у вибори в США чи інші зв’язки з його кампанією, називаючи це "полюванням на відьом". Чотири особи з оточення Трампа були звинувачені або визнані винними за звинуваченнями у таких зв’язках.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампРосіявибори
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