В АП розповіли, що буде після реорганізації судів

У 2018 році районні суди планується об'єднати в окружні суди з великим штатом суддів.

Про це розповів один із заступників Адміністрації президента в інтерв'ю "Українській правді": Олексій Філатов про те, що буде зі справами Майдану та Януковича після ліквідації судів

За його словами в цьому році планується реструктуризація, яка буде включати ліквідацію, створення і реорганізацію судів.

"Більше не буде судів, де є тільки три судді, один з яких на лікарняному, друга в декретній відпустці, третій йде у відпустку, або у нього закінчилися повноваження - і в результаті в районі відсутнє правосуддя", - розповів Філатов.

"Тому районні суди укрупнюватимуться, 2-3 райони будуть об'єднані в один окружний суд в середньому зі штатом в 9-12 суддів", - додав він.

При цьому, на його думку, в районах в містах, буде по 30-40 суддів.

"Вони як зверталися в своєму районному центрі, так і будуть звертатися там. Буде існувати приміщення суду, в ньому будуть судді, канцелярія, але юридично це буде суд, об'єднаний з судом або судами сусідніх районів ", - сказав Філатов.

Представник АП спростував версію адвокатів у справах Майдану, які вважають, що подібна реорганізація призведе до колапсу, оскільки справи почнуть заслуховувати з нуля, а значить, розгляд може затягнутися.

"Якщо взяти цю логіку, тоді не можна ліквідувати жоден суд, тому що там постійно розглядають якісь справи. Я б не став тут драматизувати", - зазначив Філатов.

"Нові справи будуть приходити. Суд - це конвеєр. Просто колись треба прийняти рішення про те, що цей суд передає справи... Верховний Суд України теж розглядав справи. Якби ми виходили з того, що не можна провести конкурс і створити новий Верховний Суд, поки старий розглядає справи, то новий суд не був би створений ніколи", - сказав Філатов.

За його словами, є справи, які вимагають тривалого розгляду, за участю присяжних і безлічі експертиз, а є такі, що розглядаються протягом двох днів або місяця і з ними немає великих ризиків або негативних наслідків, якщо розглянути їх спочатку.

Філатов додав, що для вирішення першого питання - можна внести зміни в закон, щоб справа йшла за суддею, якщо він переводиться при реорганізації суду.

"Почали слухати справу, перевели в інший суд, якщо юрисдикція збігається, якщо це не переклад з Харкова в Закарпатті, а в рамках одного району Києва, тільки в новому суді - то продовжуєш слухати цю справу", - підсумував він.

Як відомо, 29 грудня президент Петро Порошенко підписав укази про ліквідацію місцевих і створенні окружних судів в Україні в рамках другого етапу судової реформи.

Раніше ВРП схвалив проект указу Порошенко про ліквідацію 142 місцевих і створенні 74 окружних судів.