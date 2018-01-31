Чемпіонату світу з футболу в Росії загрожує сарана

Рої сарани можуть атакувати футбольні поля в Росії, ставши причиною "глобального скандалу" на чемпіонаті світу цього літа.

Про це заявив директор департаменту рослинництва міністерства сільського господарства РФ Петро Чекмарьов, пише BBC.

За словами чиновника, на півдні Росії сараною заражено близько мільйона гектарів землі.

Волгоград, де 18 червня грає Англія і Туніс, є одним з постраждалих районів.

"Ми навчилися боротися з сараною, але як нам не потрапити в світовий скандал з сараною в цьому році?", - сказав Чекмарьов.

"Весь світ прямує сюди. Футбольні поля зелені. Сарана любить місця, де багато зелені. Як би вона не прилетіла туди, де грають в футбол", - додав він.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року розпочнеться 14 червня, а матчі пройдуть на 12 стадіонах в 11 містах Росії.