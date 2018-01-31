Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чемпіонату світу з футболу в Росії загрожує сарана

Середа, 31 січня 2018, 23:01

Рої сарани можуть атакувати футбольні поля в Росії, ставши причиною "глобального скандалу" на чемпіонаті світу цього літа.

Про це заявив директор департаменту рослинництва міністерства сільського господарства РФ Петро Чекмарьов, пише BBC.

За словами чиновника, на півдні Росії сараною заражено близько мільйона гектарів землі.

Волгоград, де 18 червня грає Англія і Туніс, є одним з постраждалих районів.

"Ми навчилися боротися з сараною, але як нам не потрапити в світовий скандал з сараною в цьому році?", - сказав Чекмарьов.

"Весь світ прямує сюди. Футбольні поля зелені. Сарана любить місця, де багато зелені. Як би вона не прилетіла туди, де грають в футбол", - додав він.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року розпочнеться 14 червня, а матчі пройдуть на 12 стадіонах в 11 містах Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: чемпіонат світуфутболРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
чемпіонат світу
Марокко замінить Україну в заявці на проведення ЧС-2030 з Іспанією і Португалією
Аргентина після неймовірного фіналу стала чемпіоном світу
ЧС-2022: Хорватія вдруге поспіль фінішує у трійці найкращих
Останні новини
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: