Чемпіонату світу з футболу в Росії загрожує сарана

2947 переглядів
Четвер, 1 лютого 2018, 00:01

Рої сарани можуть атакувати футбольні поля в Росії, ставши причиною "глобального скандалу" на чемпіонаті світу цього літа.

Про це заявив директор департаменту рослинництва міністерства сільського господарства РФ Петро Чекмарьов, пише BBC.

За словами чиновника, на півдні Росії сараною заражено близько мільйона гектарів землі.

Волгоград, де 18 червня грає Англія і Туніс, є одним з постраждалих районів.

"Ми навчилися боротися з сараною, але як нам не потрапити в світовий скандал з сараною в цьому році?", - сказав Чекмарьов.

"Весь світ прямує сюди. Футбольні поля зелені. Сарана любить місця, де багато зелені. Як би вона не прилетіла туди, де грають в футбол", - додав він.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року розпочнеться 14 червня, а матчі пройдуть на 12 стадіонах в 11 містах Росії.

Теми: чемпіонат світу футбол Росія
powered by lun.ua
По темі
Депутат Європарламенту закликала бойкотувати ЧС-2018 в Росії 3 грудня 2017, 01:47
Росія не може збудувати ключовий об'єкт до ЧС-2018, нема грошей 2 грудня 2016, 14:25
Росія пом'якшить антитурецькі санкції, щоб добудувати об'єкти ЧС-2018 15 січня 2016, 03:36
Усі новини
Головні новини
Гужва розказав, чому втік з України
Головні новини дня – за 60 секунд
Гужва покинув Україну та попросив політичного притулку в Австрії
Чехія вдвічі збільшує квоту на працівників з України
Усі новини
Made in Ukraine

11 українських брендів, які виготовляють прикраси

соціум

Життя "з нуля". Як одна з найкращих офтальмологів України втекла з дому