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SpaceX успішно запустила військовий супутник зв'язку

Четвер, 1 лютого 2018, 00:29

Американська компанія SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9 із супутником GovSat-1 на борту.

Трансляція велася на сайті SpaceX.

Пуск відбувся 31 січня з космодрому на мисі Канаверал. Супутник GovSat-1 був доставлений на свою цільову орбіту приблизно через 32 хвилини після запуску.

Використаний при запуску супутника GovSat-1 перший ступінь ракети в травні минулого року був задіяний для виведення на орбіту супутника NROL-76.

Супутник GovSat-1, який належить компанії LuxGovSat, спільному підприємству між урядом Люксембургу та супутниковим оператором SES, буде використовуватися для забезпечення військових операцій захищеним зв'язком.

Як відомо, 8 січня американська космічна компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 із космічним апаратом Zuma, чиє призначення тримається в секреті. Наступного дня стратегічне командування США заявило, що не фіксує на заданій навколоземній орбіті новий військовий супутник, який запустили напередодні.

"Українська правда" у Threads

Теми: космосСШАтехнології
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