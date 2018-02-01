США стурбовані польським законом про Інститут нацпам’яті

Державний департамент США закликав Польщу переглянути законопроект про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення так званих "злочинів українських націоналістів".

Про це йдеться у заяві Держдепу США.

Сполучені Штати стурбовані наслідками для відносин Польщі зі Сполученими Штатами та Ізраїлем, якщо проект стане законом, заявила прес-секретар держдепартаменту Гізер Нойєрт.

"Історія Голокосту болюча і складна. Ми розуміємо, що фрази, такі як "польскі табори смерті", є неточними і такими, що вводять в оману і шкодять. Однак ми стурбовані тим, що якщо цей законопроект буде прийнятий, це може підірвати свободу слова та академічний дискурс", - йдеться у заяві.

"Ми закликаємо Польщу переглянути законодавство в світлі його потенційного впливу на принципи свободи слова і на нашу здатність бути ефективними партнерами", - заявила Нойєрт.

Як відомо, 26 січня Сейм ухвалив нову редакцію закону "Про Інститут національної пам’яті (ІНП)", який значно розширює повноваження установи у справі розслідування "злочинів, вчинених проти польського народу та його доброго імені".

Якщо закон набере чинності, то особи, котрі говорять про "польські концтабори" під час Другої світової війни або заперечують "злочини українських націоналістів" проти польського народу, можуть отримати навіть три роки ув’язнення незалежно від місця вчинення злочину.

У відповідь на схвалення закону МЗС України заявило, що Польща намагається зобразити українців "злочинними націоналістами".

Ізраїльська влада розкритикувала новий закон. Зокрема, з критикою виступили прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу та посол Ізраїлю в Польщі Анна Азара, яка зазначила, що закон дозволить карати навіть тих, хто пережив Голокост, за їхні свідчення.

МЗС Ізраїлю заявило, що новий закон "не сприятиме виявленню історичної правди і може зашкодити свободі проведення досліджень".

31 січня Комісії Сенату Польщі без змін підтримали зазначений закон. Він набуде чинності після підписання президентом.