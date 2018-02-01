Сенат Польщі ухвалив скандальний закон, де згадано "українських націоналістів"

Сенат Польщі прийняв без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі, в якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення так заваних "злочинів українських націоналістів" проти поляків.

Про це повідомляє Укрінформ.

За цей законопроект проголосували 57 сенаторів, в основному правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS), проти - 23 сенатори опозиційних сил, а двоє сенаторів утрималися.

Упродовж дня у Сенаті спочатку у комісіях, а потім на засіданні верхньої палати парламенту велася бурхлива дискусія щодо того, яким буде зміст цього закону.

Депутати опозиції наполягали, що цей законопроект є невдалим і його потрібно змінити, оскільки він запроваджує цензуру в Польщі на ведення дискусій у питанні провини поляків за злочини під час Другої світової війни і погіршує відносини з іншими країнами, зокрема Ізраїлем та США.

Водночас, провладні депутати наполягали, що законопроект потрібно прийняти із запропонованими поправками, аби уникнути ситуацій, коли Польщу і польський народ безпідставно звинувачуватимуть у злочинах проти євреїв у роки війни.

У цей же день, до голосування, Державний департамент США закликав Польщу переглянути законопроект про Інститут національної пам’яті. Сполучені Штати стурбовані наслідками цього закону для відносин Польщі зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Як відомо, 26 січня Сейм ухвалив нову редакцію закону "Про Інститут національної пам’яті (ІНП)", який значно розширює повноваження установи у справі розслідування "злочинів, вчинених проти польського народу та його доброго імені".

Якщо закон набере чинності, то особи, котрі говорять про "польські концтабори" під час Другої світової війни або заперечують "злочини українських націоналістів" проти польського народу, можуть отримати навіть три роки ув’язнення незалежно від місця вчинення злочину.

У відповідь на схвалення закону МЗС України заявило, що Польща намагається зобразити українців "злочинними націоналістами".

Ізраїльська влада розкритикувала новий закон. Зокрема, з критикою виступили прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу та посол Ізраїлю в Польщі Анна Азара, яка зазначила, що закон дозволить карати навіть тих, хто пережив Голокост, за їхні свідчення.

МЗС Ізраїлю заявило, що новий закон "не сприятиме виявленню історичної правди і може зашкодити свободі проведення досліджень".

31 січня Комісії Сенату Польщі без змін підтримали зазначений закон. Він набуде чинності після підписання президентом.