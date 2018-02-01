Доба в АТО: 5 обстрілів, 2 бійця ЗСУ травмовані, один - загинув
За минулу добу, зафіксовано 5 обстрілів оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів, унаслідок яких загинув український воїн, ще двоє - отримали бойові травмування.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Луганському напрямку ворог, за темної пори доби, декілька разів з 82-мм мінометів та озброєння БМП вів вогонь по позиціях ЗСУ в районі Новоолександрівки, а зі стрілецької зброї - провокував українських захисників біля Станиці Луганської.
Окрім того, наражаючи на небезпеку цивільне населення, російсько-окупаційні війська обстріляли околиці Кримського. Три міни калібру 120-мм розірвалися на ділянці місцевості у межах цього прифронтового села. За попередньою інформацією - потерпілих серед мирного населення немає.
На Донецькому напрямку бойовики зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів обстріляли опорні пункти ЗСУ у передмісті Авдіївки.
На Приазов’ї зі стрілецької зброї противник порушував перемир’я поблизу Павлополя.
Як повідомлялось, Збройні сили України взяли під контроль населений пункт Новоолександрівка, що на Луганщині, яка два роки перебувала у так званій сірій зоні між позиціями ЗСУ і терористів.