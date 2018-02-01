Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: 5 обстрілів, 2 бійця ЗСУ травмовані, один - загинув

Четвер, 1 лютого 2018, 06:46

За минулу добу, зафіксовано 5 обстрілів оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів, унаслідок яких загинув український воїн, ще двоє - отримали бойові травмування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку ворог, за темної пори доби, декілька разів з 82-мм мінометів та озброєння БМП вів вогонь по позиціях ЗСУ в районі Новоолександрівки, а зі стрілецької зброї - провокував українських захисників біля Станиці Луганської.

Окрім того, наражаючи на небезпеку цивільне населення, російсько-окупаційні війська обстріляли околиці Кримського. Три міни калібру 120-мм розірвалися на ділянці місцевості у межах цього прифронтового села. За попередньою інформацією - потерпілих серед мирного населення немає.

На Донецькому напрямку бойовики зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів обстріляли опорні пункти ЗСУ у передмісті Авдіївки.

На Приазов’ї зі стрілецької зброї противник порушував перемир’я поблизу Павлополя.

Як повідомлялось, Збройні сили України взяли під контроль населений пункт Новоолександрівка, що на Луганщині, яка два роки перебувала у так званій сірій зоні між позиціями ЗСУ і терористів.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: