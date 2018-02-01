Доба в АТО: 5 обстрілів, 2 бійця ЗСУ травмовані, один - загинув

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Четвер, 1 лютого 2018, 07:46

За минулу добу, зафіксовано 5 обстрілів оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів, унаслідок яких загинув український воїн, ще двоє - отримали бойові травмування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку ворог, за темної пори доби, декілька разів з 82-мм мінометів та озброєння БМП вів вогонь по позиціях ЗСУ в районі Новоолександрівки, а зі стрілецької зброї - провокував українських захисників біля Станиці Луганської.

Окрім того, наражаючи на небезпеку цивільне населення, російсько-окупаційні війська обстріляли околиці Кримського. Три міни калібру 120-мм розірвалися на ділянці місцевості у межах цього прифронтового села. За попередньою інформацією - потерпілих серед мирного населення немає.

На Донецькому напрямку бойовики зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів обстріляли опорні пункти ЗСУ у передмісті Авдіївки.

На Приазов’ї, зі стрілецької зброї, противник порушував перемир’я поблизу Павлополя.

Як повідомлялось, Збройні сили України взяли під контроль населений пункт Новоолександрівка, що на Луганщині, яка два роки перебувала у так званій сірій зоні між позиціями ЗСУ і терористів.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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