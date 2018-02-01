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Порошенко розкритикував польський закон про "бандерівську ідеологію"

Четвер, 1 лютого 2018, 09:41
Порошенко розкритикував польський закон про бандерівську ідеологію

Президент Петро Порошенко заявив, що ухвалений польським парламентом закон щодо заборони так званої "бандерівської ідеології" не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польшею.

Про це він написав у Facebook.

"Глибоко стурбований рішенням польського парламенту. Історична правда вимагає відвертої розмови та діалогу, а не заборон", - зазначив Порошенко.

За його словами, оцінки, які містяться у документі - необ'єктивні та категорично неприйнятні.

Президент додав, що між країнами є спільна історія боротьби з тоталітарним режимом, тому жодне політичне рішення не змінить "історичну правду".

Він закликав Польщу до об’єктивності та діалогу.

Раніше повідомлялося, що Сейм Польщі ухвалив запропонований рухом Kukiz'15 законопроект про заборону пропаганди так званої "бандерівської ідеології"

Також повідомлялося, що Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі, в якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення так заваних "злочинів українських націоналістів" проти поляків.

У зв'язку з цим МЗС України висловило стурбованість, заявивши, що Польща намагається зобразити українців "злочинними націоналістами".

МЗС Ізраїлю також викликало заступника посла Польщі в Тель-Авіві для пояснень у зв'язку зі змінами в закон про Інститут національної пам'яті.

Українська правда

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Теми: ПорошенкопрезидентПольщаБандеразаборона
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