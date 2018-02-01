Активісти порахували, яка партія найбільше витрачає на рекламу в ЗМІ

"Народний фронт" найбільше серед політичних партій витрачає коштів на рекламу в медіа, найменше – "Опозиційний блок".

Про це йдеться в дослідженні Громадського руху "ЧЕСНО".

"За рік на рекламу в медіа партії сукупно витратили 55 млн гривень, тобто менше 15% від загальної суми всіх витрат", – зазначає автор матеріалу.

Так, відповідно до результатів дослідження, НФ витратив за рік 33,2 млн грн, партія Ляшка – 13,3 млн, "Самопоміч" – 7,3 млн, БПП – 0,8 млн, "Батьківщина" – 0,5 млн, а "Опозиційний блок" – 0,2 млн.

"БПП витратив на медіа менше відсотка, у той час як у РПЛ і "Народного фронту" ці суми становили 35% і 38% від загальної суми витрат відповідно", – йдеться в матеріалі.

Крім того, "Чесно" порівняв типи медіа, які користуються попитом в кожної з партій.

"Уважно спостерігаючи, на які канали комунікації партії витрачають кошти, можна побачити, на яку аудиторію вони ставлять у майбутній передвиборчій гонці", – пояснює автор.

За результатами досліджень, "Радикальна партія", "Народний фронт" та "Самопоміч" найбільше витрачають на телебачення, а БПП, "Батьківщина" та "Опозиційний блок" – на друковані ЗМІ.

Водночас просування в інтернеті користується значним попитом лише в "Самопомочі", а "Народний фронт" "є усюди".

Зазначається також, що більшість "ефірів "Опоблоку" припадає на медіа Півдня і Сходу України, а "Батьківщини" — Центру і Полісся, а БПП купує друковану рекламу переважно в районних газетах.

"Ймовірно, це робиться з прицілом на наступні парламентські вибори, на яких БПП ставитиме саме на регіональних виборців", – припускає автор.