Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибух у Нікополі: нападник кинув у депутата дві гранати – і втік

Четвер, 1 лютого 2018, 11:27

Від вибуху в Нікополі Дніпропетровської області справді постраждав місцевий депутат Олександр Рибаков.

Про це повідомляє прес-служба Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в якому працює дружина постраждалого.

Згідно з повідомленням, 31 січня приблизно о 18:30 у гаражі, що належить сім'ї судді Валерії Віталіївни Рибакової, біля будинку на вулиці Трубченко, 6, стався вибух.

"Внаслідок вибуху чоловік судді – Рибаков Олександр Михайлович, який є депутатом міської ради та підприємцем, отримав осколкові поранення", – інформує суд.

"Пошкоджено автомобіль Toyota Camry, який належить судді Рибаковій", – додає прес-служба.

Поліція Дніпропетровської області відкрила провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

За даними слідства, потерпілий заїхав до гаража на своєму автомобілі, а коли вийшов з нього, "невідомий чоловік кинув всередину дві гранати, попередньо – Ф-1 та РГД-5", а потім втік.

Постраждалого з множинними осколковими пораненнями обох ніг доставили до лікарні.

Поліція інформує, що одразу після вибуху місце події обстежили вибухотехніки та кінологи з собаками, оперативники відпрацювали всі місця відступу нападника.

Правоохоронці опитують можливих свідків події та встановлюють усі обставини злочину, вживають заходи для встановлення та затримання нападника.

Як відомо, у середу ввечері у Нікополі стався вибух біля гаража, ЗМІ повідомляли, що постраждав депутат Нікопольської міськради Олександр Рибаков.

Раніше, 30 листопада 2017 року, стався вибух у суді Нікополя: батько померлого під час обстрілу автомобіля у 2016 році підірвав дві гранати, коли засідання щодо винуватців перенесли. У результаті загинув сам батько і підсудний.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибухмісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
вибух
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
У Росії стався вибух на заводі з виробництва вибухівки: є загиблі
Ворог бив по прикордонню Сумщини, понад 100 вибухів за добу
Останні новини
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: