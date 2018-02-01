Вибух у Нікополі: нападник кинув у депутата дві гранати – і втік

Від вибуху в Нікополі Дніпропетровської області справді постраждав місцевий депутат Олександр Рибаков.

Про це повідомляє прес-служба Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в якому працює дружина постраждалого.

Згідно з повідомленням, 31 січня приблизно о 18:30 у гаражі, що належить сім'ї судді Валерії Віталіївни Рибакової, біля будинку на вулиці Трубченко, 6, стався вибух.

"Внаслідок вибуху чоловік судді – Рибаков Олександр Михайлович, який є депутатом міської ради та підприємцем, отримав осколкові поранення", – інформує суд.

"Пошкоджено автомобіль Toyota Camry, який належить судді Рибаковій", – додає прес-служба.

Поліція Дніпропетровської області відкрила провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

За даними слідства, потерпілий заїхав до гаража на своєму автомобілі, а коли вийшов з нього, "невідомий чоловік кинув всередину дві гранати, попередньо – Ф-1 та РГД-5", а потім втік.

Постраждалого з множинними осколковими пораненнями обох ніг доставили до лікарні.

Поліція інформує, що одразу після вибуху місце події обстежили вибухотехніки та кінологи з собаками, оперативники відпрацювали всі місця відступу нападника.

Правоохоронці опитують можливих свідків події та встановлюють усі обставини злочину, вживають заходи для встановлення та затримання нападника.

Як відомо, у середу ввечері у Нікополі стався вибух біля гаража, ЗМІ повідомляли, що постраждав депутат Нікопольської міськради Олександр Рибаков.

Раніше, 30 листопада 2017 року, стався вибух у суді Нікополя: батько померлого під час обстрілу автомобіля у 2016 році підірвав дві гранати, коли засідання щодо винуватців перенесли. У результаті загинув сам батько і підсудний.