ВРП стала на бік судді Гольник у суперечці з представником мера Полтави

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Четвер, 1 лютого 2018, 13:41

Вища рада правосуддя не вбачає за суддею Октябрського районного суду Полтави Ларисою Гольник сумісництва.

Відповідне рішення ВРП ухвалила 1 лютого у справі за заявою Олександра Ковжоги, відомого як представник мера Полтави.

Доповідач Тетяна Малашенкова зазначила, що Ковжога 20 квітня 2017 року подав заяву про нібито порушення суддею Гольник вимог щодо несумісності, бо вона займається політичною діяльністю.

Водночас, за результатами перевірки ВРП, Малашенкова дійшла висновку, що "не встановлено обставин, які б свідчили про належність судді Октябрського районного суду Полтави Гольник до політичної партії чи професійної спілки, виявлення прихильності до них, участь судді у політичних акціях, мітингах, страйках".

"Тому відсутні підстави для висновку про те, що суддя Гольник порушила вимоги щодо несумісності, встановлені частиною 4-ю статті 54 закону України "Про судоустрій і статус суддів", – констатувала доповідач ВРП.

Вища рада правосуддя, заслухавши доповідача, суддю Гольник та заявника Ковжогу, ухвалила визнати відсутніми порушення вимог щодо несумісності суддею Гольник.

Як відомо, у серпні 2017 року Ковжога позивався до Гольник за публікацію у блозі на "Українській правді", в якій суддя розповідала про тиск на неї мера Полтави і його оточення, включно з Ковжогою.  

У вересні Національне агентство запобігання корупції винесло припис голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку стосовно голови Октябрського райсуду Полтави Олександра Струкова за тиск на Гольник. Сама суддя просила надати їй правовий захист.

У листопаді в Полтаві побили суддю Ларису Гольник та її чоловіка Ігоря Гавриленка. З місця події вилучили велосипеди, на яких пересувались нападники.

Поліція відкрила тоді провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ – хуліганство зі застосуванням зброї чи іншого предмета, пристосованого для заподіяння тілесних ушкоджень.

Олена Рощенко, УП
Теми: суд Полтава
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