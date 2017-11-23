Побиття судді Гольник розслідують як хуліганство зі зброєю

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею хуліганство із застосуванням зброї за фактом побиття судді Октябрського районного суду Полтави Лариси Гольник.

Про це повідомляє сайт Нацполіції у Полтавській області.

"Розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство із застосуванням зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень)", - йдеться в повідомленні.

Як розповів "Українській правді" начальник відділу комунікації Нацполіції у Полтавській області Юрій Сулаєв, підозрюваних у справі наразі немає.

"Підозрюваних поки немає. Але поліція вживає заходи щодо встановлення осіб, причетних до даного правопорушення", - сказав він.

Сулаєв додав, що з місця події вилучили велосипеди, на яких пересувались нападники, та інші речові докази. Буде проведено 3 експертизи.

Водночас він відмовився повідомити, чи є у поліції записи з камер відеонагляду, які могли б зафіксувати зловмисників.

"Це деталі досудового розслідування, і ми не будемо інформувати злочинців, що ми знайшли, що у нас є і чого немає", - сказав Сулаєв.

Він також відмовився коментувати слова Гольник про те, що вона підозрює у нападі оточення міського голови або голови Октябрського суду.

"Я не буду цього коментувати. На даний момент усі можливі версії відпрацьовуються: від банального хуліганського нападу до нападу, пов’язаного з її професійною діяльністю. Усі версії робочі. Усе, що від нас залежить, ми зробимо", – сказав Сулаєв.

Правоохоронці закликають громадян, які мають інформацію про напад, або знають осіб, що можуть бути причетними до скоєного, повідомити про це за номером "102".

Як відомо, 22 листопада увечері в Полтаві біля Меморіалу Солдатської слави напали на суддю Ларису Гольник.

У травні 2016 року суддя Октябрського райсуду Лариса Гольник показала відео, на якому мер Полтави Олександр Мамай намагається "домовитися" з нею про закриття корупційного адмінпровадження проти нього.

У березні 2017 року "Слідство.Інфо" провело розслідування, в якому розповідалось про Ларису Гольник та її звинувачення проти місцевого мера і його помічників у спробі підкупу.

У вересні 2017 року Національне агентство запобігання корупції винесло припис голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку стосовно полтавського судді, який тисну на колегу Ларису Гольник.

Гольник пов’язує напад на неї із оточенням міського голови Полтави Олександра Мамая.