ФФУ не акредитуватиме журналістів на ЧС-2018 у Росії

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Четвер, 1 лютого 2018, 22:13

Федерація футболу України не проводитиме акредитації вітчизняних журналістів для висвітлення фінальної частини чемпіонату світу з футболу.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФФУ.

"Федерація футболу України офіційно підтверджує, що не проводитиме акредитації вітчизняних журналістів для висвітлення фінальної частини чемпіонату світу з футболу, яка відбуватиметься в Росії 14 червня — 15 липня 2018 року", - йдеться у заяві.

ФФУ повідомила ФІФА про відповідне рішення 26 січня.

Крім того, ФФУ відмовилася від своєї квоти на придбання квитків на матчі ЧС-2018.

Теми: футбол Росія
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