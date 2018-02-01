ФФУ не акредитуватиме журналістів на ЧС-2018 у Росії

Федерація футболу України не проводитиме акредитації вітчизняних журналістів для висвітлення фінальної частини чемпіонату світу з футболу.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФФУ.

"Федерація футболу України офіційно підтверджує, що не проводитиме акредитації вітчизняних журналістів для висвітлення фінальної частини чемпіонату світу з футболу, яка відбуватиметься в Росії 14 червня — 15 липня 2018 року", - йдеться у заяві.

ФФУ повідомила ФІФА про відповідне рішення 26 січня.

Крім того, ФФУ відмовилася від своєї квоти на придбання квитків на матчі ЧС-2018.