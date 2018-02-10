Кличко: Цьогоріч Київ витратить на соцпрограми 1,75 мільярди

У 2018 році загальна сума фінансування цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" становитиме 1,75 мільярди гривень.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ", повідомляє прес-служба КМДА.

За словами Кличка, частину вказаної суми виділять на компенсацію проїзду у громадському транспорті, її отримають близько 900 тисяч осіб.

"Це також соціальний хліб і 200 кіосків по місту, де можна купити такий хліб, 300 найменувань ліків в аптеках "Фармація", ціна на які на 30% нижча, ніж на такі ж ліки у комерційних аптеках", – зазначив Кличко.

Також 100 млн гривень виділять для надання адресної соціальної матеріальної допомоги до визначних дат та свят окремим категоріям населення, ветеранам війни, загалом - 190 тис. осіб.

Ще 24 млн гривень буде надано на забезпечення путівками у санаторії пільгових категорій громадян.

Кличко також зазначив, що соціальні державні програми скорочено.

"Якщо раніше (пільговий) проїзд компенсувався з держбюджету, то зараз його перекладено на місцеві бюджети", - зауважив він.

Детальну інформацію про можливість отримання допомоги можна отримати у центрах соціального захисту, нагадав мер Києва.