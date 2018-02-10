В РФ заборонили розслідування Навального про корупцію віце-прем'єра та олігарха

У РФ розслідування "Фонду боротьби з корупцією" Олексія Навального про корупційні зв'язки віце-прем'єра РФ Сергія Приходька з олігархом Олегом Дерипаскою внесли до "Єдиного реєстру забороненої інформації".

Про це 10 лютого повідомив сам Навальний.

За його даними, публікацію і відеоролик, розміщений на Youtube, заборонив Усть-Лабінський районний суд Краснодарського краю.

"Не лише фотографії, але і мій текст і навіть ролик на ютюбі... Судячи з усього, весь мій блог navalny.com теж оголошений "інформацією, поширення якої в РФ заборонено", - зазначив Навальний.

Він додав, що "наразі обмеження доступу немає, але воно саме так працює: тобі спочатку пропонують видалити усе добровільно, а потім блокують".

Як зазначив представник "ФБК" Георгій Албуров, ані рішення зазначеного суду, ані засідань, ані будь-якої-інформації у справі 2-572/2018 на сайті згаданого органу немає.

"З номеру видно, що справа цивільна або адміністративна і була відкрита буквально вчора", - додав Албуров.

За словами Навального, саме в Усть-Лабінську навчався Олег Дерипаска, там же "платить більшу частину своїх податків і, як повідомляли "Вєдомості", має право навіть контролювати витрати адміністрації".

Також Навальний зазначив, що ФБК про рішення суду не повідомляли і чинності воно ще не набрало.

8 лютого Навальний опублікував розслідування про те, що бізнесмен Олег Дерипаска відпочивав на яхті в Норвегії з російським віце-прем'єром Сергієм Приходьком і ймовірно - співробітницею "індустрії ескортних послуг" Настею Рибкою. На думку Навального, цю поїздку можна вважати хабарем віце-прем'єру.

Олег Дерипаска назвав твердження з розслідування "брехливими" і заявив про готовність судитися.

Згодом Роскомнагляд з посиланням на згадане рішення суду вимагав видалити від "Медіазони" і "Радіо Свобода" фотографії з розслідування Навального.

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