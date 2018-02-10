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В анексованому Криму чекають на черговий незаконний візит депутатів з Німеччини

Субота, 10 лютого 2018, 12:21

В анексованому Криму очікують візиту ще однієї делегації з Німеччини у складі представників партії "Ліві".

Про це пише РІА "Новости" з посиланням на заступника голови комітету "парламенту" Криму з міжнаціональних відносин, голови кримсько-німецької національно-культурної автономії Юрій Гемпель.

"До мене надійшо список кандидатів делегації, яка хоче брати участь у майбутньому Ялтинському міжнародному економічному форумі. Крім того, вони говорили про бажання бути присутніми на виборах президента РФ (18 березня - ред.), але це питання необхідно узгоджувати на федеральному рівні", - заявл Гемпель.

Він додав, що організатором поїздки виступає "німецький політик, глава фракції "Ліві" У парламенті м.Квакенбрюк (земля Нижня Саксонія) Андреас Маурер".

Як відомо, увечері 3 лютого 9 німецьких депутатів приїхали в окупований Крим.

До складу делегації, яка перебуватиме на окупованому півострові до 9 лютого, входять депутати від партії "Альтернатива для Німеччини" з трьох регіональних парламентів країни: Берлін, Бранденбург і Рейн-Вестфалія.

Судячи з усього, німецькі депутати прилетіли до Криму з території Росії, порушивши таким чином українське законодавство.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що цей вояж може мати плачевні наслідки для політиків.

Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом візиту до окупованого Криму групи депутатів з Німеччини.

"Українська правда" у Threads

Теми: КриманексіяКримРосія
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