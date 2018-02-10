НАБУ намагається розірвати угоду портовиків на 700 мільйонів

736 переглядів
Субота, 10 лютого 2018, 14:29

Національне антикорупційне бюро звернулося з судовим позовом до Адміністрації морських портів та ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв" з метою визнати недійсним тендерний договір між останніми на суму 712,1 млн гривень.

Про це йдеться в ухвалі столичного господарського суду від січня цього року, яку проаналізував проект "Марлін".

Даний договір на технічне обслуговування акваторій Бердянського, Маріупольського та інших морських портів Адміністрація уклала з ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв" 11 березня 2016 року за результатами відкритих торгів. Єдиним конкурентом на торгах виступило ізмаїльське підприємство "Інфлот-Данубіус Ейдженсі", яке запропонувало вищу ціну.   

Юристи НАБУ зазначають, що під час торгів відбулися порушення профільного закону про закупівлі, а тому такий договір суперечить інтересам держави.

У паралельній кримінальній справі досудовим розслідуванням встановлено, що чиновники Адміністрації морпортів та представники ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв" перед тендером вступили у змову. З метою недопущення відміни торгів у зв'язку із поданням пропозицій менше двох учасників, було залучено приватне підприємство "Інфлот-Данубіус Ейдженсі". При цьому це підприємство не могло приймати участь у вказаних торгах в зв'язку із відсутністю необхідного обладнання для виконання робіт.

Аналітиками НАБУ також встановлено, що пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв" та ПП "Інфлот-Данубіус Ейдженсі" не відповідають кваліфікаційним критеріям документації конкурсних торгів, що підтверджено спеціалістами Держаудитслужби. Торги проведені з порушенням законодавства, в зв'язку із чим їх потрібно було відміняти.

Нагадаємо, в кінці січня цього року Солом’янський райсуду Києва вирішив арештуватиекс-голову Адміністрації морпортів з альтернативою внесення 12 мільйонів гривень застави. Директору ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв" призначено тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 1,99 мільйонів гривень.  

Економічна правда

Теми: НАБУ
powered by lun.ua
По темі
Марта Борщ пояснила, чому знялася з конкурсу на аудитора НАБУ 9 лютого 2018, 12:04
Ситник не виключає, що НАБУ знову спробують узяти під контроль 8 лютого 2018, 14:42
Розенблат, Онищенко і Чаус: У САП розповіли про завершення гучних справ 8 лютого 2018, 13:47
Усі новини
Головні новини
Біатлон на ОІ-2018: У спринті українки - без медалей
Орбан анонсував завершення "ери російської газової монополії" в Угорщині
У Криму на підтримку політв'язнів зібрали 2 мільйони
На Донеччині співробітник Нацполіції застрелив цивільного
Усі новини
світ

Свіжий сніг можна їсти - румунські вчені

здоров'я

Ви досі у це вірите? 7 міфів про грип, які розвінчує МОЗ