НАБУ намагається розірвати угоду портовиків на 700 мільйонів
Національне антикорупційне бюро звернулося з судовим позовом до Адміністрації морських портів та ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв" з метою визнати недійсним тендерний договір між останніми на суму 712,1 млн гривень.
Про це йдеться в ухвалі столичного господарського суду від січня цього року, яку проаналізував проект "Марлін".
Даний договір на технічне обслуговування акваторій Бердянського, Маріупольського та інших морських портів Адміністрація уклала з ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв" 11 березня 2016 року за результатами відкритих торгів. Єдиним конкурентом на торгах виступило ізмаїльське підприємство "Інфлот-Данубіус Ейдженсі", яке запропонувало вищу ціну.
Юристи НАБУ зазначають, що під час торгів відбулися порушення профільного закону про закупівлі, а тому такий договір суперечить інтересам держави.
У паралельній кримінальній справі досудовим розслідуванням встановлено, що чиновники Адміністрації морпортів та представники ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв" перед тендером вступили у змову. З метою недопущення відміни торгів у зв'язку із поданням пропозицій менше двох учасників, було залучено приватне підприємство "Інфлот-Данубіус Ейдженсі". При цьому це підприємство не могло приймати участь у вказаних торгах в зв'язку із відсутністю необхідного обладнання для виконання робіт.
Аналітиками НАБУ також встановлено, що пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв" та ПП "Інфлот-Данубіус Ейдженсі" не відповідають кваліфікаційним критеріям документації конкурсних торгів, що підтверджено спеціалістами Держаудитслужби. Торги проведені з порушенням законодавства, в зв'язку із чим їх потрібно було відміняти.
Нагадаємо, в кінці січня цього року Солом’янський райсуду Києва вирішив арештуватиекс-голову Адміністрації морпортів з альтернативою внесення 12 мільйонів гривень застави. Директору ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв" призначено тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 1,99 мільйонів гривень.