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Українці в Польщі впливають на економіку більше за президента – рейтинг

Субота, 10 лютого 2018, 20:08

Українці зайняли друге місце в рейтингу "50 найбільш впливових людей польської економіки" за версією популярного видання Dziennik Gazeta Prawna.

Перше місце зайняв прем'єр країни Матеуш Моравецький, третє – президент Анджей Дуда, пише "Укрінформ".

У виданні пояснили друге місце українців тим, що польська економіка розвивається і потребує робочих рук, а найбільше трудових мігрантів у Польщі - з України, і їх кількість постійно зростає.

"Українці — колективний герой польської економіки, чи принаймні важливий і світлий пункт на нашому ринку праці", - пояснюють автори рейтингу.

Як зазначається, українців стало більше в польській економіці, і не лише у сільському господарстві чи садівництві, після російської агресії у Криму і на Донбасі.

Газета звертає увагу, що торік польські працедавці подали 1,7 млн заяв про намір працевлаштувати громадян України, що на третину більше, ніж в 2016 році, а з 2014 року це зростання сягнуло 350%.

Газета підкреслює, що ця цифра не є тотожною до кількості працевлаштованих українців (яких є менше), але динаміка зростання "вражає".

Видання також звертає увагу, що зростання ролі українців на польському ринку особливо важливо у контексті демографічних викликів для Польщі. Як підкреслює часопис, за даними ООН, Польща є однією з країн, де спостерігається скорочення населення найшвидшими темпами, а суспільство незабаром буде одним з найстаріших. У цьому контексті мігранти зі сходу допомагають гальмувати демографічну проблему для Польщі.

"Однак проблему це не вирішує, оскільки Україна старіє і стає безлюдною ще швидше, ніж Польща. Ми також не можемо розраховувати, що нові працівники залишаться в Польщі на постійно", - підкреслює польська газета.

Теми: Польщарейтинг
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