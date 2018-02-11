У Кривому Розі викрадачі вбили заручника, не отримавши за нього викуп

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Неділя, 11 лютого 2018, 04:30

У Кривому Розі правоохоронці затримали трьох співучасників викрадення і вбивства 20-річного хлопця.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Віталій Глуховеря у Facebook.

"Складно повірити, що зараз життя людини може коштувати 100 тисяч гривень !? Стільки вони вимагали у зневіреної від горя матері. Для розкриття цього злочину ми опитали понад 100 осіб, провели більше 80 оперативно-слідчих дій", - написав Глуховеря.

Поліція з'ясувала, що злочинну групу організував раніше судимий чоловік, який відбував термін за шахрайство.

"У поплічники вибрав собі двох приятелів, таких же відморозків. Заздалегідь влаштувався на роботу в службу маршрутного таксі. У момент викрадення навіть організував собі алібі", - підкреслив начальник Нацполіціі Дніпропетровської області.

Теми: кримінал Кривий Ріг поліція
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