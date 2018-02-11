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Рятувальники просять не ходити на тонку кригу

Неділя, 11 лютого 2018, 09:26

Держслужба з надзвичайних ситуацій закликає не виходити на тонку кригу.

"Останнім часом, через постійно мінливу температуру, на річках та озерах України утворюється нестійкий крижаний покрив, який становить особливу небезпеку для всіх відвідувачів водойм", - йдеться в повідомленні на сайті ДСНС.

Так, з початку року рятувальники зафіксували вже 60 випадків загибелі на водних об'єктах країни.

З метою попередження нещасних випадків рятувальники вирушають у профілактичні рейди замерзлими річками та озерами, під час яких закликають громадян не виходити на тонку кригу.

ДСНС попереджає також, що 11 лютого у горах Iвано-Франкiвської області зберігається значна сніголавинна  небезпека (3 рівень).

Теми: ДСНС
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