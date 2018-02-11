У Києві п'яний чоловік стріляв по відвідувачах кафе

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Неділя, 11 лютого 2018, 10:38
Фото "Інформатор"

У Солом’янському районі Києва в суботу ввечері сталася стрілянина.

Як повідомляє прес-служба столичної поліції, попередньо встановлено, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння стріляв у бік відвідувачів кафе, які перебували на вулиці.

Троє потерпілих отримали синці, від госпіталізації відмовились.

О 21:30 на лінію "102" зателефонував очевидець та повідомив, що бачив, як невідомий чоловік стріляв з пістолета у бік перехожих. На місце виїхали слідчо-оперативна група та патрулі поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що 33-річний зловмисник сварився зі своєю дружиною. Потім дістав пістолет та почав стріляти у бік відвідувачів кафе.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він не зміг пояснити своїх дій, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Поліція оглянула місце події та вилучила сім гільз.

Відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управляння поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Теми: Київ поліція
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