Порошенко розповів про успішні випробування модернізованого ЗРК

Модернізований зенітно-ракетний комплекс C-125М "Печора", розроблений "Укроборонпромом", пройшов успішні випробування.

Про це повідомив у неділю президент Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, наразі підприємство готується до серійної модернізації таких ракет.

Дальня межа зони ураження оновленого комплексу становить понад 40 км, а максимальна висота зони ураження – 25 км.

Українські фахівці зуміли значно збільшити точність наведення та ураження високоманеврених цілей, додав Порошенко.