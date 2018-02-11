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Порошенко розповів про успішні випробування модернізованого ЗРК

Неділя, 11 лютого 2018, 10:43
Порошенко розповів про успішні випробування модернізованого ЗРК

Модернізований зенітно-ракетний комплекс C-125М "Печора", розроблений "Укроборонпромом", пройшов успішні випробування.

Про це повідомив у неділю президент Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, наразі підприємство готується до серійної модернізації таких ракет.

Дальня межа зони ураження оновленого комплексу становить понад 40 км, а максимальна висота зони ураження – 25 км.

Українські фахівці зуміли значно збільшити точність наведення та ураження високоманеврених цілей, додав Порошенко.

Теми: ПорошенкоУкроборонпром
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