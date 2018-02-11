Порошенко розповів про успішні випробування модернізованого ЗРК
Неділя, 11 лютого 2018, 10:43
Модернізований зенітно-ракетний комплекс C-125М "Печора", розроблений "Укроборонпромом", пройшов успішні випробування.
Про це повідомив у неділю президент Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, наразі підприємство готується до серійної модернізації таких ракет.
Дальня межа зони ураження оновленого комплексу становить понад 40 км, а максимальна висота зони ураження – 25 км.
Українські фахівці зуміли значно збільшити точність наведення та ураження високоманеврених цілей, додав Порошенко.