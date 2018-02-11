Аудитор з "Великої четвірки" стане радником у приватизації Центренерго

Урядовий комітет з економіки затвердив польську філію компанії Ernst&Young радником для підготовки до приватизації ПАТ "Центренерго".

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник Фонду держмайна Віталій Трубаров.

"Затвердження радника - це старт в процесі підготовки підприємства до продажу. Ernst&Young має не більше чотирьох місяців для проведення всіх необхідних аудитів, приведення документообігу до міжнародного зразку та пошуку інвесторів", - завив Трубаров.

Він нагадав, що до продажу пропонується 78,2% акцій Центренерго.

До складу ПАТ "Центренерго" входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська. Сумарна проектна потужність станцій - 7690 МВт, що становить близько 14% від загальної потужності електростанцій України.

У загальному обсязі виробництва електроенергії України частка виробленої Центренерго електроенергії становить близько 8%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "смотрящий" за вугільною галуззю Віталій Кропачов заявив про плани брати участь у приватизації ПАТ "Центренерго".

Економічна правда