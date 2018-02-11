Туреччина зазнала найбільших втрат серед військових з початку операції в Сирії

11 військових загинули в суботу у ході військової операції в Сирії – це найбільші втрати турецької армії від початку військових дій Анкари в Африні.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News з посиланням на заяву збройних сил країни.

Двоє з загиблих стали жертвами падіння військового гелікоптера. Деталі загибелі інших військових не розголошуються.

Ще 11 військових зазнали поранень.

20 січня Туреччина розпочала на півночі Сирії наземну операцію "Оливкова гілка". Турецькі війська перетнули кордон Сирії та разом з бійцями союзної "Вільної сирійської армії" (FSA) вступили в бойові зіткнення із курдськими "Загонами народної самооборони" (YPG).

Анкара називає YPG "терористами", вважаючи їх сирійським відгалуженням забороненої у Туреччині PKK.

Курдські бійці активно співпрацювали зі Сполученими Штатами Америки в боротьбі проти терористичного угруповання "Ісламська держава" у Сирії.

Європейська правда