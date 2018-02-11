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У Сеулі влаштували протести проти "пропаганди" та КНДР на Олімпіаді

Неділя, 11 лютого 2018, 20:58

У столиці Південної Кореї близько 800 консервативних активістів влаштували акцію протесту проти КНДР та участі спортсменів з КНДР у зимових Олімпійських іграх, які стартували 9 лютого.

Як повідомляє південнокорейське агентство Yonhap News Agency, учасники демонстрацій розірвали фотографії лідера КНДР Кім Чен Ина і спробували спалити прапори Північної Кореї.

Учасники акції засудили президента Південної Кореї Мун Чже Іна,  дії якого щодо КНДР вони вважають занадто м'якими. 

Як зазначає ВВС, демонстрацію у Сеулі влаштували "проти того, що вони називають "пропагандою" з Півночі під час зимової ОІ". 

 
 
 
усі фото Yonhap

Серед гасел протестуючих були "Мун Чже Ін геть!" і "Геть з Олімпіади у Пхьончхані".

"Є люди, які намагаються перетворити цю країну на комуністів. Якщо їх не зупинити, ми будемо голодувати або замучені до смерті під владою Кім Чен Ина", - заявляли учасників акції.

Акція відбулася після того, як сестра лідера КНДР Кім Е Чжон та інші високопосадовці Північної Кореї відвідали Сеул, а президенту Південної Кореї Мун Чже Іну передали запрошення відвідати КНДР. 

Українська правда

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Теми: КНДРПівденна КореяОлімпіадапропаганда
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