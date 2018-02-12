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ОІ-2018: Німеччина бере третє "золото" в біатлоні, Семеренко - 18-та

Понеділок, 12 лютого 2018, 12:11

Українка Віта Семеренко посіла 18-те місце в гонці переслідування на зимових Олімпійських іграх в південнокорейському Пхьончхані.

При сильному вітрі українка припустилася чотирьох промахів на вогневих рубежах.

Виграла гонку німкеня Лаура Дальмаєр, котра лише одного разу не влучила в ціль. Від переможниці гонки Семеренко відстала більше, ніж на 2 хвилини.

 
 

Зазначимо, що старт в перегонах Семеренко розпочала з 55 секундним відставанням від лідера.

Срібло в цій гонці взяла словачка Анастасія Кузьміна, яка чотири рази промахнулася на стрільбищі, та бронза – у француженки Анаїс Бескон (1 промах).

Анастасія Меркушина з п`ятьма промахами фінішувала 46, а Валя Семеренко взагалі не стартувала. Сім промахів на вогневому рубежі в цій гонці було в Жюстін Брейза. Шість разів промахувалися Кайса Макарайнен та Дарина Домрачева.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: біатлонОлімпіада
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