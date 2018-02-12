У 2017 році 2,8 тисячі росіян переїхали в Україну – Держстат

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Понеділок, 12 лютого 2018, 13:41

За 2017 рік в Україну на постійне місце проживання переїхали 4 тисячі 27 іноземних громадян, найбільше – із Росії.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Зокрема, в Україну іммігрували 2 тисячі 776 росіян, 239 – громадян Туреччини і 209 – з Республіки Молдова.

У цілому за минулий рік в Україну в'їхали 14 мільйонів 229 тисяч 642 іноземних громадянина.

З них найбільше з Молдови (4 мільйони 435 тисяч 664) і Росії (1 мільйон 464 тисячі 764).

Росіяни їздили в Україну в основному у приватних справах (1 мільйон 413 тисяч 328 людей).

7 тисяч 64 громадянина Росії приїхали у службових, ділових справах, 4 тисячі 830 – з метою туризму, 3 тисячі 474 – на навчання, 2 тисячі 152 – по роботі.

Ще 31 тисяча 140 росіян прибули в рамках програм культурного, спортивного та релігійного обміну.

Теми: Росія Україна
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