Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У 2017 році 2,8 тисячі росіян переїхали в Україну – Держстат

Понеділок, 12 лютого 2018, 12:41

За 2017 рік в Україну на постійне місце проживання переїхали 4 тисячі 27 іноземних громадян, найбільше – із Росії.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Зокрема, в Україну іммігрували 2 тисячі 776 росіян, 239 – громадян Туреччини і 209 – з Республіки Молдова.

У цілому за минулий рік в Україну в'їхали 14 мільйонів 229 тисяч 642 іноземних громадянина.

З них найбільше з Молдови (4 мільйони 435 тисяч 664) і Росії (1 мільйон 464 тисячі 764).

Росіяни їздили в Україну в основному у приватних справах (1 мільйон 413 тисяч 328 людей).

7 тисяч 64 громадянина Росії приїхали у службових, ділових справах, 4 тисячі 830 – з метою туризму, 3 тисячі 474 – на навчання, 2 тисячі 152 – по роботі.

Ще 31 тисяча 140 росіян прибули в рамках програм культурного, спортивного та релігійного обміну.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
Росія
Ворог вночі вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство, є постраждалий
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Останні новини
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
Усі новини...
Реклама: