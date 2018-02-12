Ахметов зміг би 36 днів годувати всю Україну – Bloomberg

Статків донецького олігарха Ріната Ахметова вистачило би на 36 днів, щоб забезпечити функціонування держави Україна.

Такі підрахунки зробили експерти видання Bloomberg, створивши так званий Індекс Робін Гуда 2018 року.

Зокрема експерти взяли 49 країн із різними політичними режимами та типами видатків і найбагатших людей кожної з цих країн. Вони порівняли чистий прибуток олігархів на кінець грудня 2017 року зі щоденною вартістю управління державою.

З'ясувалося, що найдорожчими державами є Китай, Японія та Польща.

Найбагатша людина в світі - засновник Amazon Джефф Безос зміг би покривати держвидатки США протягом п'яти днів.

Найзаможніший, за даними Bloomberg, росіянин основний власник "Сєвєрсталі" - Олексій Мордашов ($ 19,7 млрд) - зміг би забезпечувати роботу російського уряду протягом 14 днів.

Ахметов зміг би утримувати Україну 36 днів

Згідно з дослідженням Bloomberg, найдовше спонсорувати країну міг би норвезький мільярдер Джон Фредріксен, який нині проживає на Кіпрі – 441 день.

До речі, лише чотири з 49 олігархів у списку Bloomberg – жінки: в Анголі, Австралії, Чилі та Нідерландах.

Як повідомлялось, у 2018 році український олігарх Рінат Ахметов піднявся з 439 на 393 місце в рейтингу Bloomberg топ-500 найбагатших людей світу.

За даними Bloomberg, статки олігарха збільшились на з 4,38 млрд доларів до 4,98 млрд доларів.

Рінат Ахметов є найбагатшою людиною України і єдиним українцем у цьому рейтингу.