Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ахметов зміг би 36 днів годувати всю Україну – Bloomberg

Понеділок, 12 лютого 2018, 14:01

Статків донецького олігарха Ріната Ахметова вистачило би на 36 днів, щоб забезпечити функціонування держави Україна.

Такі підрахунки зробили експерти видання Bloomberg, створивши так званий Індекс Робін Гуда 2018 року.

Зокрема експерти взяли 49 країн із різними політичними режимами та типами видатків і найбагатших людей кожної з цих країн. Вони порівняли чистий прибуток олігархів на кінець грудня 2017 року зі щоденною вартістю управління державою.

 

З'ясувалося, що найдорожчими державами є Китай, Японія та Польща.

 

Найбагатша людина в світі - засновник Amazon Джефф Безос зміг би покривати держвидатки США протягом п'яти днів.

Найзаможніший, за даними Bloomberg, росіянин основний власник "Сєвєрсталі" - Олексій Мордашов ($ 19,7 млрд) - зміг би забезпечувати роботу російського уряду протягом 14 днів.

 
Ахметов зміг би утримувати Україну 36 днів

Згідно з дослідженням Bloomberg, найдовше спонсорувати країну міг би норвезький мільярдер Джон Фредріксен, який нині проживає на Кіпрі – 441 день.

До речі, лише чотири з 49 олігархів у списку Bloomberg – жінки: в Анголі, Австралії, Чилі та Нідерландах.

Як повідомлялось, у 2018 році український олігарх Рінат Ахметов піднявся з 439 на 393 місце в рейтингу Bloomberg топ-500 найбагатших людей світу.

За даними Bloomberg, статки олігарха збільшились на з 4,38 млрд доларів до 4,98 млрд доларів.

Рінат Ахметов є найбагатшою людиною України і єдиним українцем у цьому рейтингу.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Ахметоволігархи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
Ахметов
"Метінвест" Ахметова розрахувався за облігаціями 2023 року
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Компанія Ахметова почала імпорт електроенергії з Європи
Останні новини
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
Усі новини...
Реклама: