Полторак не поїде до НАТО через "блокаду" з боку Угорщини

5748 переглядів
Понеділок, 12 лютого 2018, 19:04

Міністр оборони України Степан Полторак відмовився від планів відвідати штаб-квартиру НАТО на поточному тижні через рішення Угорщини блокувати Комісію Україна-НАТО (КУН).

Інформацію про те, що візит не відбудеться, "Європейській правді" підтвердили в Міноборони.

"Візит не відбудеться через відсутність погодження проведення Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони", - пояснили у військовому відомстві.

Формально не йдеться про "скасування" візиту, адже поїздка Полторака в Брюссель не була офіційно анонсована. Однак у військовому відомстві не приховують, що мали намір провести на цьому тижні "оборонну" зустріч КУН.

Як відомо, засідання КУН планували провести 14-15 лютого, але ці плани не вдалося погодити через спротив лише однієї країни-члена Альянсу – Угорщини. Будапешт блокує вже друге міністерське засідання. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.

Натомість, українські політики наголошують, що блокування Угорщиною Комісії Україна-НАТО грає на руку Росії.

Теми: Угорщина НАТО Полторак
powered by lun.ua
По темі
Орбан анонсував завершення "ери російської газової монополії" в Угорщині 10 лютого 2018, 13:06
Блокування Угорщиною комісії Україна-НАТО грає на руку РФ – депутат 10 лютого 2018, 04:48
Посол назвав можливий шлях розблокування комісії Україна-НАТО 9 лютого 2018, 20:54
Усі новини
Головні новини
Голова Укроборонпрому пішов у відставку
Гужву оголосили в розшук
Головні новини дня – за 60 секунд
У зоні АТО загинув боєць, ще один отримав поранення – штаб
Усі новини
it-техно

Хакери можуть контролювати смарт телевізори через інтернет. Як уберегти себе від цього?

Фото

Як ліки перемагають рак: неймовірні зображення, збільшені у 2000 разів