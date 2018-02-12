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Полторак не поїде до НАТО через "блокаду" з боку Угорщини

Понеділок, 12 лютого 2018, 18:04

Міністр оборони України Степан Полторак відмовився від планів відвідати штаб-квартиру НАТО на поточному тижні через рішення Угорщини блокувати Комісію Україна-НАТО (КУН).

Інформацію про те, що візит не відбудеться, "Європейській правді" підтвердили в Міноборони.

"Візит не відбудеться через відсутність погодження проведення Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони", - пояснили у військовому відомстві.

Формально не йдеться про "скасування" візиту, адже поїздка Полторака в Брюссель не була офіційно анонсована. Однак у військовому відомстві не приховують, що мали намір провести на цьому тижні "оборонну" зустріч КУН.

Як відомо, засідання КУН планували провести 14-15 лютого, але ці плани не вдалося погодити через спротив лише однієї країни-члена Альянсу – Угорщини. Будапешт блокує вже друге міністерське засідання. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.

Натомість, українські політики наголошують, що блокування Угорщиною Комісії Україна-НАТО грає на руку Росії.

Теми: УгорщинаНАТОПолторак
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