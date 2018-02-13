Президенту ПАР дали 48 годин на відставку

Члени правлячої партії ПАР "Африканський національний конгрес" (АНК) дали президенту країни Джейкобу Зумі 48 годин на те, щоб піти у відставку.

Про це з посиланням на телеканал SABC пише DW.com.

Зума обіймає пост президента ПАР з 2009 року. На початку лютого повідомлялося, що його послання до нації відкладено на невизначений термін на тлі звинувачень президента в корупції.

В кінці 2017 року новим лідером АНК став Сиріл Рамапоса, який вважається главою внутрішньопартійної опозиції Зумі. У ЗМІ з'являлися повідомлення про те, що Зума і Рамапоса ведуть переговори про передачу влади.

Активісти АНК погрожували організувати страйк, якщо Зума не піде у відставку. Представники президента ситуацію поки не коментують.