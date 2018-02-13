Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президенту ПАР дали 48 годин на відставку

Вівторок, 13 лютого 2018, 05:41

Члени правлячої партії ПАР "Африканський національний конгрес" (АНК) дали президенту країни Джейкобу Зумі 48 годин на те, щоб піти у відставку.

Про це з посиланням на телеканал SABC пише DW.com.

Зума обіймає пост президента ПАР з 2009 року. На початку лютого повідомлялося, що його послання до нації відкладено на невизначений термін на тлі звинувачень президента в корупції.

В кінці 2017 року новим лідером АНК став Сиріл Рамапоса, який вважається главою внутрішньопартійної опозиції Зумі. У ЗМІ з'являлися повідомлення про те, що Зума і Рамапоса ведуть переговори про передачу влади.

Активісти АНК погрожували організувати страйк, якщо Зума не піде у відставку. Представники президента ситуацію поки не коментують.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
Останні новини
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
Усі новини...
Реклама: