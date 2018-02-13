Суд виніс вирок розвіднику бойовиків з позивним "Туман"

Розвідника бойовиків так званої "ДНР" засудили до 9 років ув’язнення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.

"Під час судових слухань установлено, що 24-річний уродженець Слов'янського району у грудні 2015 року з власної волі вступив до лав бойовиків. Отримавши позивний "Туман", був призначений на посаду розвідника 1-го взводу розвідувальної роти 1-ї Слов'янської бригади терористичної організації ДНР", - написав він.

За словами Лисенка, бойовик дислокувався у смт. Комсомольське Старобешівського району Донецької області.

"Пройшовши інструктаж у так званому "Міністерстві державної безпеки "ДНР", засуджений здійснював спостереження за військовослужбовцями Збройних Сил України. У жовтні 2016 року спільника терористів затримали співробітники СБУ під час перетину блокпосту", - написав Лисенко.

Хлопця засудили за статтею "участь у терористичній групі чи терористичній організації". За словами Лисенка, він у суді своєї провини не визнав.