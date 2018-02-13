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Синоптики попередили про холод і сніг

Вівторок, 13 лютого 2018, 13:10
Синоптики попередили про холод і сніг
kordon.in.ua

Територія України залишиться в прохолодній повітряній масі, погоду визначатиме поле зниженого тиску, на сході і заході - атмосферні фронти.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Укргідрометцентр.

У середу, 14 лютого, в східних, Сумській, Полтавській, західних, а вдень також і в Вінницькій області очікується невеликий сніг та мокрий сніг, в Карпатах і Прикарпатті - помірні, місцями сильні опади, вдень в Одеській області мокрий сніг і дощ. На решті території - без істотних опадів.

Вночі та вранці в країні місцями туман; на Лівобережжі місцями ожеледь. На дорогах всієї України, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, вдень у південній частині окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; в південній частині та місцями на Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві - без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 1-3° морозу.

 
Погода на 14 лютого

У четвер, 15 лютого, вночі в західних, південних і Вінницькій областях, вдень у всій Україні, крім східних областей та півночі Лівобережжя, пройде невеликий мокрий сніг, на півдні країни з дощем, вночі в Одеській області помірні опади. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на півдні країни та на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

У Києві вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

 
Погода на 15 лютого

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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