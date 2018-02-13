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У Києві ремонтуватимуть метро "Святошин": закриють перехід і один вхід

Вівторок, 13 лютого 2018, 13:21

КП "Київський метрополітен" має намір з 24 лютого закрити підземний перехід на станції "Святошин" та один з вестибюлів у зв’язку з ремонтом станції.  

Про це повідомляє прес-служба підземки.

"З 24 лютого 2018 року починаємо капітальний ремонт станції "Святошин". Вихід до проспекту Перемоги, заводу "АТЕК" та підземний перехід не працюватимуть", - йдеться в повідомленні.

Також відзначається, що у години "пік" для уникнення скупчення людей можливе часткове обмеження входу у робочий вестибюль (вихід до залізничної станції, проспекту Перемоги та речового ринку).

"Роботи триватимуть до жовтня цього року. На станції заплановано встановлення ліфтів для маломобільних груп населення", - йдеться в повідомленні.

Метрополітен просить вибачення за тимчасові незручності та закликає пасажирів за можливості користуватися іншими станціями.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київметро
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