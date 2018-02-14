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Уряд затвердив оборонне держзамовлення на три роки

Середа, 14 лютого 2018, 13:51

Кабінет міністрів 14 лютого ухвалив основні показники державного оборонного замовлення України на 2018-2020 роки.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що оборонне держзамовлення базується на основних напрямах бюджетної політики на 2018-2020 роки.

"В середньостроковій перспективі основні зусилля держави будуть спрямовані на забезпечення української армії сучасними зразками озброєння та військової техніки. У 2018 році фінансування державного оборонного замовлення здійснюватиметься в істотно більших обсягах", - йдеться у повідомленні.

Також в уряді додають, що попередньо проект державного оборонного замовлення на наступні три роки був схвалений Радою національної безпеки і оборони.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко зазначив, що планувати держзамовлення на оборону на три роки уряд почав з 2017 року і ця система вже "довела свою ефективність як для державних замовників, так і для підприємств-виконавців ДОЗ".

Як відомо, 14 лютого уряд також затвердив програму співпраці України з НАТО.

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Українська правда
Теми: Кабінет міністрівРНБОдержбюджет
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