Уряд затвердив оборонне держзамовлення на три роки

Кабінет міністрів 14 лютого ухвалив основні показники державного оборонного замовлення України на 2018-2020 роки.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що оборонне держзамовлення базується на основних напрямах бюджетної політики на 2018-2020 роки.

"В середньостроковій перспективі основні зусилля держави будуть спрямовані на забезпечення української армії сучасними зразками озброєння та військової техніки. У 2018 році фінансування державного оборонного замовлення здійснюватиметься в істотно більших обсягах", - йдеться у повідомленні.

Також в уряді додають, що попередньо проект державного оборонного замовлення на наступні три роки був схвалений Радою національної безпеки і оборони.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко зазначив, що планувати держзамовлення на оборону на три роки уряд почав з 2017 року і ця система вже "довела свою ефективність як для державних замовників, так і для підприємств-виконавців ДОЗ".

Як відомо, 14 лютого уряд також затвердив програму співпраці України з НАТО.

Читайте: Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

Читайте також: Війна і бізнес. Укроборонпром і його золотий менеджер. Частина 2