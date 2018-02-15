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Доповідь: Росія - головна загроза безпеці Східної Європи

Четвер, 15 лютого 2018, 01:48

Міжнародний інститут стратегічних досліджень рекомендував урядам європейських держав оптимізувати витрати на оборону для більш успішного протистояння таким загрозам, як посилення Росії.

Про це пише DW.com.

"Росія залишається головною загрозою в сфері безпеки для країн Східної та Північної Європи", - йдеться в щорічній доповіді інституту, оприлюдненій в середу, 14 лютого, в Лондоні.

Директор інституту Джон Чіпман констатував, що "європейські держави все ясніше усвідомлюють той факт, що світ - небезпечне місце", і форсують витрати на оборону.

Він зазначив, що в 2017 році видатки європейських країн на військові потреби збільшилися на 3,6 відсотка, що, за його словами, є найвищими темпами зростання в усьому світі.

Як вказав Чіпман, це викликано як зростаючим тиском з боку США, які закликають Європу більше дбати про власну оборону, так і зміною сприйняття загроз в Європі.

У доповіді підкреслюються успіхи Росії і, особливо, Китаю, які кидають виклик гегемонії США у військовій сфері.

У документі зазначається, що Китай на тлі територіальних суперечок в Східно-Китайському і Південно-Китайському морі вже багато років посилено нарощує військову міць, підкріплюючи тим самим свої претензії на статус великої держави.

Під керівництвом Сі Цзіньпіня КНР швидкими темпами модернізує збройні сили, йдеться в доповіді.

Так, Китай розробив бойовий літак за технологією "Стелс" Chengdu J-20, підірвавши тим самим монополію США в цій технології. КНР також розробила нову ракету "повітря-повітря" PL-15.

Крім того, Китай з 2000 року побудував більше корветів, есмінців, фрегатів і підводних човнів, ніж Японія, Південна Корея та Індія разом узяті. В Джібуті в східній частині Африки будується перша закордонна база китайської армії, наголошується в щорічній доповіді Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄвропаРосіяКитай
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