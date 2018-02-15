Доповідь: Росія - головна загроза безпеці Східної Європи
Міжнародний інститут стратегічних досліджень рекомендував урядам європейських держав оптимізувати витрати на оборону для більш успішного протистояння таким загрозам, як посилення Росії.
Про це пише DW.com.
"Росія залишається головною загрозою в сфері безпеки для країн Східної та Північної Європи", - йдеться в щорічній доповіді інституту, оприлюдненій в середу, 14 лютого, в Лондоні.
Директор інституту Джон Чіпман констатував, що "європейські держави все ясніше усвідомлюють той факт, що світ - небезпечне місце", і форсують витрати на оборону.
Він зазначив, що в 2017 році видатки європейських країн на військові потреби збільшилися на 3,6 відсотка, що, за його словами, є найвищими темпами зростання в усьому світі.
Як вказав Чіпман, це викликано як зростаючим тиском з боку США, які закликають Європу більше дбати про власну оборону, так і зміною сприйняття загроз в Європі.
У доповіді підкреслюються успіхи Росії і, особливо, Китаю, які кидають виклик гегемонії США у військовій сфері.
У документі зазначається, що Китай на тлі територіальних суперечок в Східно-Китайському і Південно-Китайському морі вже багато років посилено нарощує військову міць, підкріплюючи тим самим свої претензії на статус великої держави.
Під керівництвом Сі Цзіньпіня КНР швидкими темпами модернізує збройні сили, йдеться в доповіді.
Так, Китай розробив бойовий літак за технологією "Стелс" Chengdu J-20, підірвавши тим самим монополію США в цій технології. КНР також розробила нову ракету "повітря-повітря" PL-15.
Крім того, Китай з 2000 року побудував більше корветів, есмінців, фрегатів і підводних човнів, ніж Японія, Південна Корея та Індія разом узяті. В Джібуті в східній частині Африки будується перша закордонна база китайської армії, наголошується в щорічній доповіді Міжнародного інституту стратегічних досліджень.