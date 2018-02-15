КС Польщі може врахувати побоювання українців у законі про Інститут нацпам’яті

Конституційний суд Польщі, який зараз вивчає зміни до закону про Інститут національної пам'яті, може взяти до уваги побоювання українців і дещо змінити його.

Про це голова МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив в інтерв'ю виданню Gazeta Polska, передає Укрінформ.

"Українці теж протестують проти змін до закону про ІНП. Однак, Конституційний суд може врахувати сумніви української сторони й уточнити деякі питання, аби розвіяти нинішні побоювання", - заявив Чапутович.

Він підкреслив, що у стратегічних питаннях Польща знаходить порозуміння з Україною та підтримує європейські амбіції Києва.

"Ми хотіли б, щоб Україна належала до родини демократичних країн в Європі. Ми підтримуємо її територіальну цілісність, підтримуємо у конфлікті з Росією",- наголосив глава польської дипломатії.

Чапутович підкреслив, що у найважливіших питаннях Польща підтримує Україну, але історичні питання усе ж залишаються на порядку денному.

За його словами, Польща повинна вимагати визнання від України історичної правди, але потрібен час, щоб українське суспільство сприйняло цю правду (про трагічні події на Волині в 1943-1944 роках). За його словами, необхідним є історичний діалог між обома країнами.

Чапутович наголосив, що Польща хоче "розблокувати" відносини з Україною. Він висловив сподівання, що незабаром до Польщі приїде віце-прем'єр України Павло Розенко, який проведе переговори зі своїм польським колегою Пьотром Глінським.

"Ми розраховуємо на те, що буде відновлено ексгумаційні роботи і що зможуть розмовляти історики",- наголосив польський міністр.

Як відомо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів. Водночас він направив закон до Конституційного суду на перевірку.

Закон серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів, а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Україна раніше закликала польського президента не підписувати ухвалені парламентом зміни.

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