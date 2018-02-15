У Києві в наслідок ДТП загинув поліцейський

На проспекті Лобановського в результаті лобового зіткнення двох автомобілів загинув працівник поліції.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції на офіційному сайті.

"У результаті зіткнення двох автомобілів один чоловік загинув, четверо із тілесними ушкодженнями потрапили в лікарню", - сказано у повідомленні.

Вказується, що повідомлення про ДТП надійшло до чергової частини о 6.30.

"Попередньо відомо, що відбулося лобове зіткнення автомобілів "Хонда Акорд" та "Фольксваген Кадді", внаслідок якого 22-річний водій автомобіля "Хонда", а це – працівник поліції, загинув, а два його пасажири госпіталізовані. Також доставлені до лікарні водій та пасажир "Фольксваген"", - сказано у повідомленні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Українська правда