В офіс Тарути кинули "коктейль Молотова"

Невідомі кинули пляшку з запальною сумішшю в будівлю на Ярославовому Валу у Києві, де розташований офіс депутата Сергія Тарути.

Цю інформацію УП підтвердив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Сьогодні вночі в Шевченківському районі невідомий кинув пляшку з легкозаймистою речовиною поблизу приймальні депутата Тарути. За попередньою інформацією, це дизпаливо", - зазначив він.

За його словами, на місце виїжджала поліція.

За фактом інциденту до ЄРДР внесені відомості і кваліфіковані за 296 статтею – хуліганство.

Водночас джерела УП повідомляють, що також пляшка з запалювальною сумішшю була кинута і в будинок, розташований в Голосіївському районі і де проживає Тарута.

У поліції УП цю інформацію поки не підтвердили.

У прес-службі Тарути УП підкреслили, що пляшка була кинута у будинок Тарути і зазначили, що відповідна заява до поліції готується.

Крім того, у прес-службі УП повідомили, що Тарута вважає інцидент "актом грубого тиску з боку тих, кого лякає його політична діяльність, направлена на злам корумпованої системи".