В офіс Тарути кинули "коктейль Молотова"
Невідомі кинули пляшку з запальною сумішшю в будівлю на Ярославовому Валу у Києві, де розташований офіс депутата Сергія Тарути.
Цю інформацію УП підтвердив речник Нацполіції Ярослав Тракало.
"Сьогодні вночі в Шевченківському районі невідомий кинув пляшку з легкозаймистою речовиною поблизу приймальні депутата Тарути. За попередньою інформацією, це дизпаливо", - зазначив він.
За його словами, на місце виїжджала поліція.
За фактом інциденту до ЄРДР внесені відомості і кваліфіковані за 296 статтею – хуліганство.
Водночас джерела УП повідомляють, що також пляшка з запалювальною сумішшю була кинута і в будинок, розташований в Голосіївському районі і де проживає Тарута.
У поліції УП цю інформацію поки не підтвердили.
У прес-службі Тарути УП підкреслили, що пляшка була кинута у будинок Тарути і зазначили, що відповідна заява до поліції готується.
Крім того, у прес-службі УП повідомили, що Тарута вважає інцидент "актом грубого тиску з боку тих, кого лякає його політична діяльність, направлена на злам корумпованої системи".