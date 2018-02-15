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Нелютий лютий: синоптики розповіли про погоду на п’ятницю

Четвер, 15 лютого 2018, 13:29

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме поле зниженого атмосферного тиску і волога повітряна маса.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

У п'ятницю, 16 лютого, температура в країні кардинально не зміниться, очікується невеликий сніг, у південній частині з дощем, лише в західних областях, вдень і на півдні країни без істотних опадів. Вночі та вранці в південній і західній частині місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на заході країни 5-10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в південній частині та на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві - невеликий сніг. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

 
Погода на 16 лютого

У суботу, 17 лютого - невеликий сніг, лише в Одеській області, а вдень у більшості західних областей без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7°, в Карпатах до10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на півдні країни вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві - невеликий сніг. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

 
Погода на 17 лютого

Теми: погода
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