Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У школах Києва заборонили політичну агітацію й рекламу

Четвер, 15 лютого 2018, 13:33

Київська міська рада заборонила політичну агітацію в загальноосвітніх навчальних закладах столиці.

Відповідне рішення було прийнято на пленарному засіданні 15 лютого голосами 66 депутатів, інформує офіційний сайт Київради.

Відповідно до рішення, у столичних школах не допускається розповсюдження реклами політичного характеру. Також заборонена політична агітація серед учнів та просування політичного брендингу.

Депутати Київради пояснюють, що відповідно до чинного законодавства, одним з принципів освіти в Україні є її незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

"Залучення учнів і студентів до участі в політичних акціях під час навчально-виховного процесу не допускається. Проте в останні роки ці норми часто порушують" – зазначають депутати.

То ж згідно з нинішнім рішенням, матеріально-технічна база навчальних закладів столиці не повинна використовуватись для розміщення громадських приймалень і політичної агітації.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київосвітаагітація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
Київ
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:30
На MonoBank здійснюють масовану DDoS-атаку: запевняють, що все під контролем
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
Усі новини...
Реклама: