У школах Києва заборонили політичну агітацію й рекламу

Київська міська рада заборонила політичну агітацію в загальноосвітніх навчальних закладах столиці.

Відповідне рішення було прийнято на пленарному засіданні 15 лютого голосами 66 депутатів, інформує офіційний сайт Київради.

Відповідно до рішення, у столичних школах не допускається розповсюдження реклами політичного характеру. Також заборонена політична агітація серед учнів та просування політичного брендингу.

Депутати Київради пояснюють, що відповідно до чинного законодавства, одним з принципів освіти в Україні є її незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

"Залучення учнів і студентів до участі в політичних акціях під час навчально-виховного процесу не допускається. Проте в останні роки ці норми часто порушують" – зазначають депутати.

То ж згідно з нинішнім рішенням, матеріально-технічна база навчальних закладів столиці не повинна використовуватись для розміщення громадських приймалень і політичної агітації.